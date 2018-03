Réagissez

Projet 1007 logements FNPOS (Saoula) : Promesse de remise des clés le 31 mars

Le calvaire des souscripteurs du projet 1007 logements FNPOS, dans la commune de Saoula, devrait prendre fin à la fin du mois en cours. Suite à une action de protestation, tenue lundi devant la direction générale du Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS) à Kouba, le directeur de cet organisme public a reçu des représentants des protestataires et s’est engagé à leur remettre les clés de leurs appartements le 31 mars. Une bonne nouvelle, certes, mais qui ne rassure pas complètement les concernés. Selon eux, ce n’est pas la première promesse qu’on leur a faite depuis septembre 2017, date à laquelle ils devaient prendre possession de leurs logements. Ce projet, faut-il le rappeler, connaît un grand retard, faute d’achèvement des travaux de VRD, d’éclairage et de voies d’accès, dont le taux d’avancement est à 95%.

Cité AADL de Heuraoua : Absence d’entretien et panne d’ascenseurs

Plusieurs problèmes altèrent le cadre de vie des locataires de la cité AADL de Heuraoua. «Nous attirons l’attention des responsables de l’AADL sur l’état de dégradation de notre cité et sur la nécessité et l’urgence d’une prise en charge», disent les résidants. «Nous nous acquittons régulièrement des charges locatives, y compris celles ayant trait à l’entretien des immeubles de la cité et de leurs dépendances. Néanmoins, les services de l’AADL n’ont pris aucune mesure pour répondre à ces réclamations qui sont pourtant de leur ressort», expliquent-ils. Les résidants de la cité déplorent, entre autres, l’absence d’éclairage public dans les espaces attenants à la cité et les pannes répétitives des ascenseurs, qui ne fonctionnent que rarement. «Cela fait six mois que l’ascenseur est tombé en panne. Depuis, il n’a pas été réparé», déplorent-ils. Par ailleurs, et d’après les locataires, la dégradation de la cité est due en grande partie à l’absence d’agents d’entretien. Cette situation s’est répercutée négativement sur leur cadre de vie, qui s’altère de jour en jour. «Il y a un seul agent d’entretien. Il se limite à quelques travaux partiels», confie un locataire du bâtiment no 33.