Réagissez

- SDA de gué de Constantine : Coupure d’électricité

Si vous n’avez pas d’électricité dans vos maisons, ne paniquez pas. La SDA de Gué de Constantine, qui entame aujourd’hui des travaux sur son réseau électrique, a procédé à la coupure du courant, et ce, de 8h à 16h. Les communes touchées par cette coupure sont Saoula et Khraïcia.

Dans le communiqué de la SDA, il y a aussi les noms des localités touchées par cette coupure, à savoir Tribu Guechatla, Sidi Slimane, Haouch Elgazouze, Haouch Fensoune, Haouch El Hadj, Haouch Clement Guechatla, Fraction Zoubiri, Douar Staifia, Domaine Laroussi, cité des 648 Logts Lsp, Belota El Keria et 1200 Lgts Lsp Slimane. Le communiqué émis par la SDA de Gué de Constantine informe également qu’un numéro est mis à la disposition des habitants des communes afin d’avoir de plus amples renseignements, c’est le 3303.

- Commune de Bab el Oued : Un immeuble menace ruine

A travers la commune de Bab El Oued, les immeubles vétustes ne sont pas rares. Il suffit d’aller dans n’importe quel coin de rue pour découvrir une construction qui menace ruine. Les habitants de l’immeuble situé au 37, rue Colonel Lotfi, non loin de l’ancien Monoprix, vivent, selon un habitant, dans une peur totale.

D’après notre interlocuteur, une excavatrice a été dépêchée sur les lieux afin de démolir une ancienne habitation. «Mais la structure a été gravement altérée et il ne faut pas grand-chose pour que l’immeuble s’écroule sur la vingtaine de familles qui y habitent», dénonce l’homme rencontré.

Notre interlocu- teur nous informe également qu’à cause des risques auxquels les locataires sont exposés, ces derniers se sont déplacés au niveau de l’APC afin d’avoir plus d’informations. «Au niveau de l’APC, on nous dit qu’on n’a pas la moindre information et à la daïra, c’est également la même réponse que nous avons reçu. C’est une aberration quand on voit que ces institutions se rejettent la balle», s’indigne notre interlocuteur .