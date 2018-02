Réagissez

Grand Rocher (Aïn Benian) : Primaire et CEM surchargés

Les élèves scolarisés au primaire et au CEM du Grand Rocher 1, commune de Aïn Benina, étudient dans des conditions difficiles, en raison de la surcharge des classes. Une situation qui perdure depuis le début de l’année, et est appelée à se poursuivre en l’absence de solution dans l’immédiat. Selon des parents d’élèves, les élèves du primaire sont astreints au système de la double vacation. Ils sont scindés en deux groupes de 40 élèves chacun, et les plages horaires sont partagées à deux heures de temps pour chaque groupe, le matin et l’après-midi. En d’autres termes, ces élèves n’étudient que la moitié du temps pédagogique. «On n’enseigne que la moitié du temps réglementaire afin de terminer le programme dans les délais. Cela n’est pas pour arranger la scolarité des élèves», se plaint un parent, qui n’a pas hésité à parler de «bâclage». Au CEM, la situation n’est pas meilleure. Si le système de la double vacation n’a pas été appliqué, l’acquisition du savoir demeure toutefois aléatoire. On apprend que dans certaines classes, le nombre d’élèves a atteint les 46. Un nombre tellement élevé que l’on se demande comment les enseignants peuvent donner leurs cours et les faire assimiler à leurs élèves. Cependant, les problèmes au niveau de ces établissements scolaires ne s’arrêtent pas à la question de la surcharge. Des parents d’élèves ont signalé également qu’ils sont dans un piteux état.

Nouvelle cité de Souachet : Absence de loisirs pour les jeunes

Certaines localités de la capitale sont dépourvues de structures devant offrir aux jeunes une prise en charge dans le domaine des activités récréatives et de loisirs éducatifs, telles que les maisons de jeunes, les centres culturels où encore les salles dites polyvalentes, notamment dans les cités nouvellement réalisées. A Souachet, les jeunes qui habitent dans la nouvelle cité sont livrés à eux-mêmes. Aucun établissement dédié aux activités de loisirs éducatifs n’a été construit dans cette forêt d’immeubles, et ce, en dépit des multiples réclamations adressées aux autorités locales. «S’agissant des activités culturelles, rien n’a été fait. La cité ressemble à un grand dortoir où les gens rentrent en fin d’après-midi pour dormir», confie un jeune.