- Retrait des ralentisseurs au jardin d’essai

Les automobilistes qui empruntent la rue Hassiba Ben Bouali ont été étonnés de découvrir que les trois ralentisseurs d’une taille monstrueuse ont été retirés. «C’est vraiment insensé», dit Ali, qui rejoint chaque matin Alger-centre via la rue Hassiba Ben Bouali. D’après les nombreuses réflexions faites par les automobilistes et la présence de Netcom qui s’attelait à nettoyer au jet d’eau le long trottoir qui borde le jardin d’essai d’El Hamma, ainsi que l’hôtel Sofitel. «La chancelière allemande débarque à Alger, c’est tout a fait normal d’embellir les routes par les quelles elle passera», dit notre interlocuteur, ainsi que d’autres personnes.

Dans le même ordre, des couches de peinture ont été appliquées un peu partout, même la chaussée au niveau de l’ambassade d’Allemagne a reçu un nouveau traçage délimitant les voies de chacun. Après l’annulation de la visite de Mme Merkel, les dos-d’âne seront-ils remis en place ? Tous les efforts fournis n’ont servi à rien, la visite a été annulée, à cause de l’indisponibilité du président Bouteflika pour cause de bronchite aiguë, selon un communiqué de la Présidence.

- Activité de la sûreté d’Alger : Bilan du mois de janvier

Dans le cadre de la lutte contre la délinquance, les services de police de la wilaya d’Alger ont, en janvier dernier, traité 2840 affaires qui ont conduit à l’arrestation de 3673 suspects, qui on été traduits devant la justice. 1184 concernent la possession et la consommation de drogue, la possession d’armes blanches et divers infractions. D’autres affaires concernent l’atteinte aux biens d’autrui, à l’intégrité physique d’individus, dont 4 affaires concernent des homicides volontaires.

Les services de la wilaya d’Alger ont saisie 3,2 kg de kif traité et 1,19 kg de cocaïne, ainsi que 18,73 g d’héroïne. Par ailleurs, les servies de police d’Alger ont procédé à la fermeture de 36 commerces, suite à des décisions émises par les administrations compétentes. Sur le plan de la prévention routière, 2377 permis de conduire ont été retirés, comme il a été enregistré 86 accidents de la circulation. Ces accidents ont fait 91 blessés et 5 décès. Enfin les services de sécurité, saisis par les pouvoirs publics, ont démoli 10 constructions.