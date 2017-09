Réagissez

- Commune de Bab Ezzouar : Des ralentisseurs à foison à la cité Sorecal

Les habitants de la cité Sorecal, dans la commune de Bab Ezzouar, ont installé plusieurs ralentisseurs à l’entrée de la cité. Les automobilistes qui rejoignent la cité par cette voie, à partir de la ligne du tramway, mettent leurs véhicules à rude épreuve, car ces ralentisseurs sont abrupts et non signalés.

De nuit, les automobilistes qui ne connaissent pas la cité, infligent à la suspension de leurs voitures de dures contusions. «Le nombre de ces dos-d’âne est ahurissant, d’où les désagréments causés aux voitures», disent les habitués de la route. «Les autorités locales sont appelées à faire le travail qui est le leur en matière d’organisation de la voie publique . Si tout un chacun se mettait à installer des ralentisseurs devant chez lui, ce serait l’anarchie», ajoutent-ils.

- Plus de 100 affaires criminelles traitées grâce au système AFIS

Un total de 103 affaires criminelles ont été traitées en août dernier par les services de la police judiciaire de la Sûreté nationale grâce au système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS), a indiqué hier un communiqué de la direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

« Les experts du service central d’identification ont traité 103 affaires liées à l’atteinte aux personnes et aux biens et ont réussi à identifier les mis en cause grâce au système AFIS », précise la même source, qui fait état du traitement de 03 affaires au niveau du service central et de 63 autres affaires par les services d’identification de la Sûreté nationale à travers les 48 Sûretés de wilaya.

Concernant les résultats positifs enregistrés dans ce domaine grâce au recours à ces techniques, la même source affirme que « la police algérienne ne ménage aucun effort dans sa lutte contre la criminalité », mettant en avant le rôle préventif de ses différents services.