Réagissez

- Entrée du jardin d’essai : Des ralentisseurs enlevés

Des ralentisseurs installés devant la porte du jardin d’Essai ont été enlevés, au grand dam des visiteurs, qui trouvent des difficultés à traverser la chaussée, «les ralentisseurs sont plus qu’indiqués dans cet endroit, car des enfants traversent la chaussée pour rejoindre l’entrée du jardin. Il ne fallait pas les enlever, car il sont d’une grande utilité», confie un visiteur.

Outre les ralentisseurs de l’entrée du jardin, d’autres se trouvant à proximité de l’hôtel Sofitel ont également été supprimés. Signalons qu’à cet endroit il y a eu, par le passé, plusieurs accidents. Les véhicules qui viennent à vive allure s’engagent dans un virage très dangereux. Il est arrivé à plusieurs reprises que des voitures dérapent et percutent les maisons qui se trouvent sur la droite.

La nécessité de réinstaller de nouveaux ralentisseurs à l’entrée du jardin d’Essai est une urgence, particulièrement en cette période de vacances scolaires, où l’affluence dans le jardin est élevée, «il faut remettre les ralentisseurs à leur place, car il y va de la sécurité des enfants qui traversent la chaussée», confie un agent de sécurité du jardin d’Essai.

- Grave accident lors de la visite de Abdelghani Hamel

Durant le déplacement de Abdelghani Hamel dans les communes de Dély Ibrahim et de Bentalha, dans le cadre d’une visite de travail, un grave accident s’est produit impliquant un semi-remorque et un véhicule de la BRI. La délégation, qui roulait a vive allure a connu durant la matinée d’hier un grave accident, qui a coûté la vie à un agent de la BRI et a également causé de graves blessures aux deux passagers qui étaient à bord du véhicule.

L’accident s’est produit au niveau de la nouvelle autoroute de Birtouta menant de Douéra à Hammadi en passant par les communes de draria et baba hassen. Le conducteur du véhicule officiel, qui voulait éviter de percuter d’autres automobilistes s’est rabattu sur la file de droite, où un semi-remorque était à l’arrêt. L’accident a fait, par ailleurs, deux blessés graves. Ces derniers ont été évacués à la clinique des Glycines.