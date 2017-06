Réagissez

- Solidarité à Sidi Moussa : 1480 couffins distribués par l’APC

1480 couffins ont été distribués par l’APC de Sidi Moussa au profit des familles nécessiteuses. Pour cette année, les responsables locaux ont fait en sorte de distribuer cette aide avant le mois sacré du Ramadhan. «Les listes ont été établies avant le Ramadhan et le couffin a été distribué quelques jours avant le début du mois de carême», confie un responsable local.

Concernant les restaurants Rahma, le mouvement associatif et les initiatives de particuliers bienfaiteurs sont devenus une habitude ancrée à Sidi Moussa. «Il y a 4 restaurants qui accueillent un nombre important de citoyens», ajoute-t-il. Ces restaurants se trouvent au centre-ville, notamment sur la RN61 et le CW 114.

Ils offrent aux personnes déshéritées des repas chauds dans un cadre convivial. S’agissant de l’animation culturelle durant les soirées du Ramadhan, l’APC de Sidi Moussa a concocté un programme riche et varié. «Le programme a été établi en collaboration avec nos partenaires que sont le mouvement associatif et la maison de jeunes», soutient-il.

- Le wali Zoukh au Canada

Il doit assister au 12e Congrès mondial Metropolis, qui se tient du 19 au 22 juin, en présence des décideurs des grandes villes du monde entier, ainsi que des acteurs publics, institutionnels, privés, communautaires et académiques. Plusieurs questions seront abordées lors de ce congrès placé sous le thème «Enjeux globaux, métropoles en action», telles que les métropoles intelligentes, le développement durable et l’inclusion et le vivre-ensemble.

Cette rencontre sera une occasion pour «concrétiser l’adhésion de la wilaya d’Alger à l’Observatoire international des maires sur le vivre-ensemble lancé en 2015 par le maire de Montréal, Denis Coderre», a précisé la même source, ajoutant que lors de cette visite une rencontre est prévue entre le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, et le maire de Montréal pour signer un avenant à la déclaration d’amitié et de coopération décentralisée entre les deux villes paraphée le 21 mars 1999. Le wali est accompagné du président d’APC d’Alger-Centre, M. Bettache.