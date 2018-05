Réagissez

- Lutte contre la criminalité : Arrestation de deux individus impliqués dans le vol de 50 téléphones portables à Bir Mourad Raïs

Les services de la sûreté de la wilaya d’Alger ont traité récemment une affaire de «constitution d’une bande de malfaiteurs avec vol aggravé par les circonstances de nuit», qui s’est soldée par l’arrestation de deux individus pour vol de 50 téléphones portables, d’un montant de 350 millions de centimes à partir d’un magasin à Bir Mourad Raïs, a indiqué un communiqué de ce corps de sécurité.

L’affaire, traitée par les services de sécurité de la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs, a été déclenchée suite à une plainte déposée par le propriétaire d’un magasin de vente de téléphones portables. La victime a précisé avoir reçu un appel téléphonique de son employé l’informant que la porte du magasin était ouverte et que les téléphones portables exposés à la vente avaient disparu, mais que les caméras de surveillance fonctionnaient toujours.

Le visionnage des enregistrements des caméras de surveillance a permis de voir deux individus encagoulés qui avaient volé en plus des téléphones, des accessoires et des cartes de recharge téléphonique. Les investigations ont permis d’arrêter les deux prévenus, dont un mineur, qui a reconnu les faits et affirmé avoir remis avec son acolyte les objets volés à une tierce personne pour les vendre, en contrepartie de comprimés psychotropes.

- La Gendarmerie nationale a démantelé une bande spécialisée dans l’escroquerie

La brigade de recherches de la Gendarmerie nationale de Chéraga a procédé récemment au démantèlement d’une bande criminelle spécialisée dans l’escroquerie, composée de trois individus, indique un communiqué des mêmes services. Les éléments de cette bande, dont l’âge varie entre 30 et 40 ans, activent à travers le territoire d’Alger et sont spécialisés dans la sorcellerie en se faisant passer pour des rakis, précise la même source.

Selon la même source, la brigade de la GN de Chéraga a «reçu une plainte d’une citoyenne, victime d’escroquerie de cette bande, qui s’est vu dérober ses bijoux estimés à 200 millions de centimes». Les mêmes services ont démantelé ce réseau composé de trois individus originaires de la wilaya de Batna.

Suite aux profondes investigations et à l’exploitation d’informations, il s’est avéré que les mis en cause jettent leurs téléphones portables après chacune de leurs opérations d’escroquerie, mais les éléments de la police judiciaire, en coordination avec le Centre de prévention et de lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité de la GN de Bir Mourad Raïs, ont pu identifier les suspects et arrêter tous les éléments de ce réseau.