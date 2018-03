Réagissez

Centre commercial Ardis : Étrange coupure de courant électrique

Les nombreux clients du centre commercial Ardis ont assisté, avant-hier, vers 20h30, à un fait étrange. Une coupure de courant s’est produite, alors que la grande salle était pleine de monde. Ce qui a suscité un climat de tension parmi les agents et les employés, alors que les acheteurs attendaient patiemment le rétablissement de l’électricité. Mais en vain. Quelques minutes après, un haut-parleur retentit dans la salle, invitant tous les caissiers à rejoindre leur poste. Les responsables de ce centre commercial voulaient évidemment encaisser le plus vite possible et faire évacuer la salle. D’ailleurs, peu de temps après, l’on a demandé à tous les clients de sortir. Autrement, le rétablissement du courant ne devait pas intervenir de sitôt. Pour pouvoir circuler et avoir de la visibilité, citoyens et agents de sécurité ont dû utiliser leurs téléphones portables. Certes, aucun incident n’a été signalé, mais il était facile de remarquer que les agents de sécurité étaient sur leurs gardes, de crainte qu’il y ait des vols. A l’extérieur, les autres bâtiments étaient alimentés en électricité le plus normalement du monde, la coupure ne concernait que le grand espace commercial. Mais la question qui ne cessait de revenir parmi les clients était de savoir comment se fait-il qu’une surface commerciale de la taille et de la réputation d’Ardis ne dispose pas d’un groupe électrogène ? Un équipement alternatif en mesure d’assurer la sécurité des clients et la continuité du service en cas de coupure électrique intempestive.

Vente de poissons à Aïn Taya : Les commerçants passent outre les règles d’hygiène

A Aïn Taya, les vendeurs de poissons préfèrent s’installer sur le trottoir mitoyen avec le marché couvert. En l’absence d’une autorité devant les obliger à vendre leur marchandise à l’intérieur du marché, ces derniers transgressent toutes les règles, y compris celles ayant trait à l’hygiène. Pour laver le poisson qu’ils mettent en évidence sur des étals sales, ils utilisent, pour les plus enclins à l’hygiène, quelques litres d’eau contenue dans des jerricans. Une bassine pour le nettoyage du poisson leur sert de plonge pour toute la journée. Si bien que cette eau perd sa couleur. Cette situation n’a pas pour autant inquiété les autorités locales, qui n’interviennent jamais pour obliger ces commerçants à se conformer aux règles d’hygiène et de propreté.