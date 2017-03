Réagissez

Lot Seklendji (Rahmania) : Absence d’équipements publics

Le lotissement Seklendji fait partie du périmètre de la nouvelle ville de Sidi Abdellah. Il a été question dans un passé récent que le lotissement bénéficie de projets, notamment dans le domaine de l’éducation, de la santé, de la jeunesse et des sports et des infrastructures routières, etc. Cependant, rien n’a été fait, et les habitants du lotissement continuent de faire face à une multitude de problèmes. Outre l’absence d’éclairage dans les ruelles du lotissement, il y a la dégradation des routes et la carence en matière d’aménagement urbain, tels les jardins publics, les aires de jeu ou encore les annexes administratives. Par ailleurs, et en dépit du nombre grandissant d’habitants, le lotissement est dépourvu d’école primaire. Les élèves du primaire doivent quotidiennement parcourir jusqu’à 6 km pour rejoindre leur établissement scolaire, d’où la nécessité de se pencher sur ces problèmes afin d’améliorer le cadre de vie des habitants.

Commune de Rouiba : Un embranchement dangereux

Dans la commune de Rouiba, à proximité du stade communal, une route présente un danger avéré pour les automobilistes. Cet axe routier, qui a été réalisé en guise d’évitement du centre de l’agglomération de Rouiba, se rétrécit dangereusement. Avant d’arriver au rond-point, qui se trouve sur le CW119, une bifurcation a été aménagée, mais l’entrée de cet embranchement déborde sur la chaussée, ce qui oblige les automobilistes à slalomer pour éviter de heurter les bordures.

Le danger que représente cet endroit s’accentue de nuit. Des traces de freinage sont visibles sur la chaussée. «Il ne passe pas une nuit sans qu’une voiture percute ce trottoir triangulaire», témoigne un chauffeur de taxi. «Il faut que les autorités locales se penchent sérieusement sur le problème que pose cette bifurcation pour les automobilistes. Des travaux de réaménagement sont plus que recommandés», poursuit-il. Par ailleurs, les automobilistes qui empruntent le CW119 réclament la réfection des ronds-points qui se trouvent sur cette route. «Ces ouvrages d’art échappent à la visibilité des automobilistes. De nuit, il est pratiquement impossible de distinguer le socle du rond-point», confie un automobiliste.