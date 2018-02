Réagissez

- En plus du carburant : Les prix des parkings ont augmenté

Les tarifs des places de parking ont connu une importante augmentation. «En plus des prix du carburant qui ont grimpé en flèche, les tarifs de stationnement dans les parkings ont été également majorés. Ce n’est plus 50 DA, mais il faut compter entre 100 et 150 DA la place», confie un automobiliste. La majorité des parkings de la capitale ont augmenté leurs tarifs au détriment des automobilistes qui doivent faire face désormais à une multitude de dépenses. Pis encore, même les gardiens de parkings anarchiques ont augmenté leurs tarifs.

A la rue Hassiba, les trottoirs qui se trouvent à proximité des locaux de la Cnep sont sous l’emprise d’un indétrônable gardien. Ce dernier a profité de la situation pour augmenter de manière significative ses tarifs. «Nous avions l’habitude de payer 100 DA. Avec les nouvelles augmentations, le gardien de parking a lui aussi augmenté les tarifs. Ce n’est plus 100 DA, mais 150 DA», assure un automobiliste. Même les abonnés des parkings à étages ont été surpris par les nouvelles majorations.

- Commune de Saoula : Manque de commodités dans les haouch

Certaines localités de la commune de Saoula sont dépourvues d’équipements publics devant améliorer le quotidien des habitants. Le problème se pose principalement dans la périphérie, où les habitants sont contraints pour le payement d’une simple facture d’électricité de se déplacer au centre-ville. «Nous les habitants des domaines agricoles et des cités, manquons de tout, y compris de marchés de proximité. Pour faire nos achats, nous sommes obligés d’attendre le passage des marchands ambulants.

Nous avons depuis très longtemps exprimé nos besoins aux autorités locales, notamment ceux ayant trait à la santé, à l’éducation et aux loisirs éducatifs, mais nos demandes sont restées lettre morte», déplore un habitant. La commune de Saoula enregistre par ailleurs un manque flagrant en matière de structures sportives et de loisirs éducatifs.