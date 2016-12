Réagissez

- wilaya d’Alger : Plusieurs projets d’investissement

Plusieurs entreprises industrielles et économiques spécialisées dans la production de matériaux de construction, de médicaments et de lait et dérivés sont entrées en fonction dans les communes de Réghaïa, El Harrach et Birtouta, a-t-on constaté. Lors d’une visite de travail et d’inspection de plusieurs projets privés dans les communes de Rouiba, Réghaïa, El Harrach, Birtouta et Sidi M’hamed, le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a indiqué que ces unités contribueront à la création de nombreux postes d’emploi dans la wilaya.

Il s’agit des unités industrielles de production du carrelage (Réghaïa), du lait et dérivés (El Harrach) et de médicaments (Birtouta), outre l’Institut de soutien aux universitaires porteurs de projets innovants (Sidi M’hamed). M. Zoukh a fait savoir que des mises en demeure ont été adressées aux investisseurs bénéficiaires d’assiettes foncières n’ayant pas encore entamé la réalisation de leurs projets.

Mme Fatiha Slimani, chargée d’études et de synthèses à la wilaya d’Alger, a fait savoir que «136 projets d’investissement sont recensés au niveau de la wilaya d’Alger, dont 36 dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah», ajoutant que l’«enveloppe financière globale allouée à ces projets est de 650 milliards de dinars».

Ces projets, qui consistent en la réalisation de parkings, polycliniques, hôtels et autres, contribueront à la création de 22 000 postes d’emploi. Outre le lancement de plusieurs projets d’investissement dans la wilaya d’Alger, dont des unités d’agroalimentaire, de fabrication de bacs à ordures et d’équipements de protection de l’environnement (Rouiba) et d’une salle omnisports, le wali d’Alger a procédé à la remise de 120 actes de propriété aux bénéficiaires de logements dans les lotissements du Lycée et d’El Merdja, dans la commune de Rouiba.