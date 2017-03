Réagissez

Commune de Rouiba :Une route complètement dégradée

La route principale qui mène de l’autoroute à Sbaate, dans la commune de Rouiba, est dans un piteux état. La dégradation de cette route rend les déplacements des automobilistes difficiles. Il arrive souvent que les habitants interviennent pour réparer des portions de la route. «La route a été décapitée et laisser telle quelle. Nous sommes obligés d’effectuer les travaux d’entretien et de réparation par nous-mêmes et à notre charge, et ce afin de permettre aux véhicu_lesde rouler», confie un habitant de Sbaate, «ce tronçon de route, qui s’étend sur environ deux kilomètres, a été complètement délaissé par les autorités locales. On lance un appel aux responsables de l’APC de Sbaate afin qu’ils interviennent pour parachever les travaux et permettre aux habitants de la commune de se déplacer dans des conditions meilleures», conclut-il. Signalons que l’APC de Rouiba a lancé plusieurs travaux d’aménagement au niveau de la commune. Cependant, les travaux qui concernent cette route tardent a être parachevés. Outre le problème du revêtement de la route, les habitants de Sbaate déplorent le manque de transport dans leur localité. «Pour se déplacer à Rouiba, on est obligés d’attendre les bus qui viennent de Khemis El Khechna, qui, d’ailleurs, souvent ne s’arrêtent pas, d’où la nécessité de créer une ligne directe au moins pour le chef- lieu», suggèrent-ils.

Commune d’El Maqaria: Insalubrité à la cité Fico

A la cité Fico, dans la commune d’El Maqaria, l’insalubrité est saisissante, particulièrement à l’entrée de la cité, où des gravats et autres déchets solides s’amoncellent sur le bas-côté de la route. Cette situation est due essentielle- ment à l’absence remarquée de l’Epic Asrout, qui ne fait pas le travail de collecte de manière périodique et à l’incivisme de certains habitants, qui jettent leurs déchets n’importe où. Les agents de l’APC ne nettoient jamais cet endroit. Au fil du temps une immense décharge s’est formée en ce lieu. L’insalubrité est accrue par l’incivisme des vendeurs de ferraille, qui, tout au long de la journée, fouillent dans ce monticule à la recherche de produits ferreux. «Nous lançons un appel aux autorités locales afin qu’elles prennent en charge ce problème, car il s’agit de notre cadre de vie et de celui de nos enfants. Une collecte périodique est plus que nécessaire», disent les habitants.