- Bois des cars (Dély iBrahim) : Un espace vert dépourvu de tout

La forêt du Bois des cars dans la commune de Dely Brahim n’a plus rien à voir avec sa renommée. Cet espace vert, mitoyen de l’université, n’est qu’un espace vide, laissé à l’abandon. Pourtant, son emplacement, sa beauté naturelle et l’étendue de la superficie qu’il occupe le prédestinent à être un véritable lieu de loisir et de détente pour les familles des cités et communes limitrophes.

Faute d’intérêt des autorités locales et de wilaya, le Bois des cars n’est qu’un repère, un arrêt de bus ou des toilettes publiques, pas plus. Les nombreux quidams qui s’y rendent sont des étudiants qui profitent de cet espace agrémenté d’arbres et d’espaces verts pour se dégourdir les jambes, prendre un sandwich ou y faire un tour en attendant de rejoindre l’amphithéâtre. Hormis les quelques bancs encore posés çà et là, ce jardin n’offre aucun service ou prestation. Si de nombreux espaces verts d’Alger bénéficient ces derniers temps de travaux d’entretien et de réhabilitation, celui-ci semble curieusement et injustement oublié.

- Hydra : Manque de transport de voyageurs

Des habitants de la commune de Hydra se plaignent du manque de bus de transport de voyageurs, notamment depuis le centre d’Alger. Ils affirment que cette municipalité est parmi les moins bien desservies de la capitale. Bien qu’une ligne existe depuis la station urbaine de la place Audin, les départs sont tellement espacés qu’on doit attendre parfois indéfiniment qu’un bus arrive, alors que les départs se succèdent sans arrêt vers les autres destinations. Les habitants sont souvent obligés de prendre un taxi.

Ce qui est loin d’être une solution. Et pour cause : «Il n’y a pas que des riches à Hydra. De simples citoyens y habitent aussi et ils sont nombreux», se plaint un résident. Selon lui, les responsables de l’organisation des transports de la capitale semblent oublier ce détail, sinon comment expliquer la concentration des bus sur certaines destinations au détriment de cette municipalité.

Les plus jeunes affirment prendre le bus pour Bir Mourad Raïs, y descendre et marcher à pied jusqu’à Hydra. Ceux qui ne pouvent pas marcher sont contraints de prendre leur mal en patience ou de recourir aux services taxi. Et le pire, c’est que les embouteillages ne facilitent pas la tâche et font tourner le compteur au grand bonheur des «taxieurs».