Chemin des crêtes à Draria : La circulation provoque des altercations

La commune de Draria vit depuis la rentrée sociale, septembre 2016, une véritable cohue en matière de trafic routier. Dès 6h, les klaxons commencent et les conducteurs s’impatientent, ces derniers se collent les uns aux autres, ce qui engendre parfois des dégâts minimes, mais qui ont pour effet d’attiser la colère des nombreux conducteurs qui se dirigent vers leur travail. Pour prévenir tout risque de débordement, un barrage a été déployé, et ceci depuis plusieurs années au niveau du Village d’enfants, ainsi que plusieurs patrouilles, et la réalisation d’une déviation au niveau du chemin des Crêtes, qui conduit vers l’Ecole préparatoire de commerce, tout ceci afin d’éviter des accrochages et fluidifier la circulation. Avec les vendeurs de grillades et le retour du beau temps qui redonne le sourire aux automobilistes, la circulation risque encore d’augmenter dans les jours à venir.

Cité AADL de Mahelma : Les locataires se plaignent du manque d’eau potable

Les habitants de la cité AADL 1250 Logements, localisée à Mahelma, se plaignent du manque d’eau potable dans les robinets. Selon les résidants de l’un des immeubles touchés par ce problème, l’eau ne parvient dans leur immeuble que deux, voire une fois, par semaine. «Nous sommes obligés de faire des provisions d’eau», confie un jeune père. Egalement, les habitants de l’immeuble affirment que la faute reviendrait au bureau de l’AADL. Une bâche à eau est présente sous chaque immeuble. «La quasi-totalité des immeubles possède une bâche à eau. Cela permet aux nombreux locataires de bénéficier d’une eau propre à longueur d’année. Or, ce n’est pas notre cas»,reprend-il.

Les habitants de cette tour de 6 étages qui, rappelons- le, abrite plus de 24 familles, ont déposé plainte et espèrent pouvoir trouver une solution pour régler leur problème. «Sans eau, nous ne pouvons rien faire, et les réserves d’eau ne tiennent généralement qu’une semaine. Il faut que les services de l’AADL, ainsi que de la Seaal, trouvent une solution qui arrangera tous les habitants de l’immeuble et nous permettra d’éviter à l’avenir de faire des réserves», termine notre interlocuteur.