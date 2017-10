Réagissez

- Lutte contre la criminalité : Arrestation de plus de 300 individus impliqués dans divers crimes

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont arrêté récemment plus de 300 individus impliqués dans divers crimes, dont la possession et le trafic de drogue et de psychotropes, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

«Des descentes effectuées par les services de sûreté de la wilaya d’Alger dans plusieurs quartiers populaires, notamment les points noirs et repaires dans certains quartiers, ont donné lieu à l’arrestation de 302 individus impliqués dans divers crimes, dont la détention et le trafic de drogue et de psychotropes et le port d’armes prohibées», ajoute le document.

«Les descentes ont permis la saisie de 942 comprimés psychotropes et une quantité importante de kif traité et d’armes blanches utilisées dans les vols et les agressions», conclut le communiqué.

- Commune d’El Harrach : Absence d’hygiène à Belle Vue

Les habitants du quartier Bellevue, dans la commune d’El Harrach, déplorent l’absence d’hygiène dans leur quartier. «Les agents de l’APC balayent certaines rues, particulièrement celles qui se trouvent sur l’axe de la mosquée. Les rues et ruelles qui se trouvent à l’intérieur sont court-circuitées.

Les détritus et les feuilles des arbres ponctuent tous les espaces», disent-ils. Les habitants lancent un appel aux autorités locales afin qu’elles prennent en charge ce problème. Signalons que l’APC d’El Harrach a acquis ces dernières années du matériel neuf pour la collecte des déchets ménagers.

En dépit de ces acquisitions, la collecte des déchets ménagers se fait de manière incomplète. Les habitants sont également coupables, car ils ne respectent pas les horaires. Il arrive que les camions de l’APC fassent jusqu’à quatre tournées par jour dans le même quartier. D’où la nécessité de lancer des campagnes de sensibilisation destinées aux les habitants de la commune.