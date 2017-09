Réagissez

- Commerce informel à la cité Cosider (B. El Bahri) : Les habitants attendent l’éradication du marché informel

Le marché informel de fruits et légumes à la cité Cosider, dans la commune de Bordj El Bahri, continue à résister à toutes les tentatives visant à l’éradiquer. Ce marché, installé dans les venelles et artères de la cité, pénalise les habitants, qui subissent une multitude de désagréments. En plus des amas d’ordures laissés sur place en fin de journée par les marchands, les habitants sont obligés de supporter les injures et autres insanités qui fusent du marché. La situation est devenue insupportable.

Même les accès aux cages d’escalier sont obstrués par les étals de fortune. «Souvent, pour faire sortir un malade de la cité, il faut slalomer entre les étals. Les allées entre les immeubles sont également obstruées.

Les piétons et les habitants des bâtiments trouvent des difficultés pour rejoindre leur domicile», confie un habitant, et d’ajouter : «Nous lançons un appel aux pouvoirs publics afin qu’ils procèdent à l’éradication de ce marché.» Les commerçants informels qui activent dans ce marché ont élu domicile dans cette fraction de la commune depuis fort longtemps. Cependant, ce n’est pas une raison pour ne pas les en déloger.

- Commune de Saoula : Deux aires de jeux et deux terrains de proximité

La cité des 310 Logements, dans la commune de Saoula, a été dotée de deux aires de jeux. Ces nouvelles structures ont permis de soustraire les jeunes de la localité à la rue.

En plus de ces deux aires de jeux, deux terrains de proximité ont été également réalisés près du stade communal. «Ces nouvelles réalisations entrent dans le cadre du programme de la municipalité devant prendre en charge la jeunesse dans le domaine du sport et des loisirs éducatifs», souligne-t-on.

Les jeunes de la cité des 310 Logements ont commencé d’ores et déjà à exploiter ces aires, d’autant plus que leur cité a été des années durant privée de ce genre d’équipements. «En dépit de ces nouvelles réalisations, notre cité manque d’équipements dédiés aux loisirs et à la pratique du sport», soulignent des jeunes de la cité.