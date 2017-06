Réagissez

Sûreté de wilaya : Arrestation d’un individu accusé dans une affaire de dilapidation…

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont arrêté récemment un individu accusé de dilapidation de deniers publics dans une affaire de vol de boîtes de fil chirurgical d’une valeur estimée à près de 4 milliards de centimes de la pharmacie centrale d’un hôpital public à Alger, a indiqué mercredi un communiqué des mêmes services. Les éléments de la sûreté de la circonscription administrative de Rouiba ont procédé à l’arrestation d’un individu travaillant à la pharmacie centrale d’un hôpital public à Alger à l’origine d’un déficit financier occasionné par le vol de boîtes de fil chirurgical d’une valeur estimée à près de 4 milliards de centimes, a précisé la même source. L’affaire a été lancée à la suite d’une plainte déposée par le directeur de l’établissement concerné auprès des services de police contre un fonctionnaire de la Pharmacie centrale faisant état de la disparition de 138 boîtes de fil chirurgical en 2017 et 980 autres en 2016, a indiqué le communiqué. Le mis en cause a été placé en détention provisoire sur ordre du procureur de la République territorialement compétent.

… Interpellation de deux personnes impliquées dans un trafic d’alcool

Selon un communiqué de la DGSN, les services de la police de la circonscription administrative de Dar El Beïda ont réussi à interpeller deux individus impliqués dans un trafic de boissons alcoolisées. Selon le communiqué, plus de 1000 bouteilles de différentes capacités et formes ont été récupérées suite à l’interpellation. Le communiqué indique également que les individus avaient sur eux des armes blanches et une petite quantité de kif traité. Après leur interpellation au niveau d’un barrage de contrôle routier, les individus ont été déférés devant le tribunal et le juge les a placés en détention.