- Rue Hassiba (Alger) : Eaux usées sur le trottoir

Un torrent d’eaux usées ruissèle librement sur l’un des trottoirs de la rue Hassiba. La provenance de ces eaux usées n’est autre qu’un magasin, dont le rideau est fermé depuis des lustres. Les habitants des immeubles voisins et les passants sont incommodés par les odeurs pestilentielles qui se dégagent du local, d’autant plus que les eaux usées ne s’arrêtent jamais de couler.

«En plus des odeurs, nous sommes contraints de supporter toutes sortes de nuisances, telles que la prolifération des insectes», déplore un habitant du quartier, qui ajoute : «Nous demandons aux propriétaires de ce local de réparer la fuite, car il y va de notre santé et de celle de nos enfants.» Le cas échéant, il appartient aux autorités d’intervenir pour mettre fin à cette situation, car il est question d’un problème de santé publique.

- Quartier des abattoirs (Bourouba) : Les habitants réclament plus de commodités

Les habitants du quartier les «Abattoirs», dans la commune de Bourouba, déplorent l’état de déliquescence générale que connaît leur cité. En plus de l’absence de l’éclairage public dans certaines ruelles, les habitants affirment que les éboueurs ne passent jamais. «Il n’y a pas de balayeurs, se sont les habitants du quartier qui nettoient les rues», confient les habitants.

Outre ces problèmes, les habitants réclament la construction d’équipements publics, et ce, pour améliorer leur quotidien. «Nous avons besoin d’un centre de santé, d’une bibliothèque et d’un centre culturel, etc. Cet ensemble de structures permettra d’améliorer de manière significative la qualité de vie dans le quartier», suggèrent-ils.