- Lutte contre la criminalité : Arrestation d’une bande spécialisée dans la vente de biens avec de faux actes de propriété

Les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger (SWA) ont arrêté une bande de malfaiteurs composée de 3 individus spécialisée dans la vente de logements et de lots de terrain avec de faux actes de propriété, a indiqué lundi un communiqué des mêmes services.

«La sûreté de la circonscription administrative de Hussein Dey a reçu un appel de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) concernant une femme détenant un acte de location, qui s’est avéré faux, lorsqu’elle avait demandé le raccordement de l’appartement acquis au réseau d’électricité», a précisé le communiqué, ajoutant que «l’enquête a permis de démontrer que la femme en question avait été victime d’une escroquerie, après qu’un individu lui a proposé d’acheter cet appartement contre 440 millions de centimes».

Après la perquisition du domicile du suspect, les éléments de la police ont trouvé 2 copies d’un faux permis de conduire, 3 copies de fausses cartes d’identité et le plan d’un lot de terrain. Le mis en cause a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et donné les noms de ses complices, également arrêtés, à l’issue des investigations. Les accusés ont été déférés devant les juridictions compétentes, a conclu le communiqué.

- Transport maritime : Inauguration de la nouvelle station au port en mai prochain

L’inauguration de la nouvelle station maritime des voyageurs au port d’Alger est prévue en mai prochain, avec une capacité de

700 000 voyageurs par an. Les travaux de réalisation de la station en question sont actuellement à hauteur de 98%.

Ce moyen de transport, qui se veut une petite révolution, facilitera le déplacement des citoyens et renforcera les moyens de transport à Alger, particulièrement durant la saison estivale. Outre l’aspect purement fonctionnel, le transport maritime vise un objectif très important, à savoir la promotion touristique.

Les lignes qui ont été mises en service les années précédentes ont démontré l’importance de ce moyen de transport dans le désengorgement du centre-ville. La mise en exploitation de cette nouvelle desserte est une forme de promotion touristique dans la capitale. Le nombre grandissant d’utilisateurs du transport maritime démontre l’utilité et la fonctionnalité de ce moyen qu’il faut impérativement promouvoir.