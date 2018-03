Réagissez

Risque d’inondation : Des mares d’eau sur le CW149

A Benzerga, dans la commune de Bordj El Kiffan, la moindre chute de pluie provoque des inondations sur la route principale. Cette situation est due au fait que l’eau n’est pas évacuée par les avaloirs qui, en plus d’être de petit diamètre, sont également bouchés par les détritus. «Les avaloirs ne peuvent contenir toute la quantité d’eau de pluie. La réalisation d’un nouveau réseau d’assainissement pouvant contenir tout le flux de pluie est une nécessité», disent les habitants. Les dernières pluies qui se sont abattues sur la capitale ont provoqué des inondations sur cette route. La circulation routière a été interrompue pendant un bon moment, du fait que les automobilistes ralentissent à l’approche de la gigantesque mare d’eau qui s’est formée sur la chaussée.

Commune de Dar El Beïda : Les stades de proximité réhabilités

Plusieurs projets de réalisation de structures dédiées aux activités sportives et de loisirs éducatifs ont été lancés par l’APC de Dar El Beïda. Ces projets ont fait de la commune de Dar El Beïda l’une des communes les plus dotées en ce genre de structures dans la capitale. Quatre stades se trouvant dans le périmètre de la commune ont été réaménagés, apprend-on auprès d’un responsable local. Les travaux ont porté sur plusieurs aspects, particulièrement la pose de gazon synthétique, le réaménagement des gradins et des vestiaires. Le projet dans son ensemble a permis d’avoir des stades homologués, répondant de surcroît aux normes. Ces nouvelles structures, rehaussées et mises à niveau, ont indéniablement le mérite d’élever le niveau de la pratique sportive, d’une part, et d’autre part d’offrir plus de commodités aux jeunes sportifs. Outre les stades, la municipalité a lancé les travaux de réalisation de 6 terrains de proximité pour un coût de 4 milliards de centimes. Ces terrains de proximité se trouvent dans plusieurs cités et lotissements d’habitation à forte densité démographique.