Aïn Benian : Grève des transporteurs

Des transporteurs de la station urbaine de Aïn Benian vers la cité du 11 Décembre ont observé, dans la matinée d’avant-hier, une grève pour exiger l’augmentation de leurs tarifs. Ce débrayage ayant duré une demi-journée a sérieusement penalisé les citoyens. N’ayant pas eu le consentement de la direction des transports, ces transporteurs ont opté pour l’escalade sans se soucier, outre mesure, de leurs clients. Selon des habitants, seul un bus a assuré le service. Ce qui est loin de répondre au service minimum. L’on apprend que le tarif appliqué de cette station vers la cité du 11 Décembre était de 15 DA et a été, depuis quelque temps, augmenté à 20 DA. Ce qui était déjà assez cher, compte tenu de la distance relativement courte de cette desserte. Les transporteurs, profitant de l’augmentation sur certaines lignes suite à la hausse des prix du carburant, voulaient porter le tarif à 25 DA. Hier, le transport a été assuré normalement, mais les usagers disent craindre une nouvelle hausse injustifiée.

Gestion scientifique de la ville : Séminaire international les 27 et 28 juin prochain sur «Alger ville intelligente»

Un séminaire international ayant pour thème «Alger ville intelligente» sera organisé les 27 et 28 juin prochain à Alger avec la participation de plusieurs experts et spécialistes de différents pays, a-t-on appris jeudi de la wilaya d’Alger. La manifestation permettra d’exposer les différentes réalisations accomplies par la wilaya d’Alger dans le cadre du projet de la ville intelligente en recourant aux expériences d’autres pays dans ce domaine, ajoute la même source. A rappeler que près d’une centaine d’entreprises privées et publiques, ainsi que des laboratoires de recherche et de développement ont répondu à l’appel de collaboration lancé par la wilaya d’Alger dans le cadre du projet «Alger ville intelligente» pour proposer des solutions innovantes. Le projet de la ville intelligente consiste en l’introduction de la technologie et la numérisation dans la gestion de la ville par le biais de solutions innovantes concernant des projets stratégiques, à savoir la régulation des transports, l’optimisation de l’énergie, la réglementation de l’eau, la sécurité, la prévention des maladies, l’urbanisme, la pénétration améliorée du haut débit, la gestion des déchets. «Cet appel n’est pas contraignant et il n’y a pas de garantie d’achat de solutions», a relevé la responsable des projets de la wilaya d’Alger.