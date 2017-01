Réagissez

- Cité des 116 logts à El Achour : Renforcement de l’éclairage public

Les travaux d’installation de lampadaires sont en cours d’achèvement à la cité des 116 Logements dans la commune d’El Achour. Signalons que cette cité, pourtant créée il y a plusieurs années, est dépourvue d’éclairage public. «La cité n’est pas éclairée, et ce, depuis sa création dans les années 1990», déplorent des habitants.

Et de poursuivre : «A partir d’une certaine heure le soir, les résidants évitent de sortir de chez eux, car les ruelles de la cité ne sont pas éclairées. D’ailleurs, plusieurs cas d’agression ont eu lieu à la faveur de la nuit.» En plus de l’absence d’éclairage, les habitants de la cité déplorent le manque de commodités. «Notre cité manque de commodités, notamment celles dédiées à la frange juvénile.

Il n’y a pas d’aires de jeux ni d’espaces verts, encore moins de maison de jeunes ou de centre culturel», confient-ils. «Nous demandons aux pouvoirs publics de se pencher sur ce cas, car il s’agit d’une cité à forte densité démographique. Il est plus qu’urgent de réaliser des équipements publics devant faciliter la vie des résidants et de rehausser leur cadre de vie, à l’instar d’un bureau de poste, d’une antenne Sonelgaz et de la Seaal», concluent-ils.

- Commune de Saoula (Alger) : Réalisation d’aires de jeu et de terrains de proximité

Deux aires de jeu ont été réalisées au niveau de la cité 310 Logements, dans la commune de Saoula. Ces nouvelles structures permettront, d’après un élu, de soustraire les jeunes de la localité à la rue. En plus de ces deux aires de jeux, deux terrains de proximité ont été également réalisés près du stade communal.

«Ces nouvelles réalisations entrent dans le cadre du programme de la municipalité devant prendre en charge la jeunesse dans le domaine du sport et des loisirs éducatifs», souligne-t-il. Rappelons que la commune de Saoula a une forte densité démographique. De quelques milliers d’habitants, la localité est passée à plus de 80 000 âmes, en l’espace de quelques années seulement. Plusieurs cités d’habitation ont vu le jour.