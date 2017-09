Réagissez

SûRETÉ DE WILAYA D’ALGER

Dans le cadre des activités de lutte contre la criminalité urbaine, les services de la police Judiciaire de la sûreté de wilaya d’Alger ont traité, durant le mois d’août dernier, 2894 affaires ayant permis l’arrestation de 3490 personnes, avant d’être déférées par devant les instances judiciaires compétentes, dont 951 pour détention et usage de stupéfiants et substances psychotropes, 354 pour port d’armes prohibées, 2185 pour divers délits. Parmi les affaires traitées, 435 sont relatives aux atteintes aux biens et 872 ont trait aux atteintes aux personnes, dont 6 pour homicides volontaires.

Quant aux délits et crimes contre la famille et les bonnes mœurs, les services de police ont traité 37 affaires et 665 cas relatifs aux biens publics, ainsi que 92 à caractère économique et financier.

En matière de lutte contre les stupéfiants, 787 affaires impliquant 951 personnes ont été traitées, qui ont permis la saisie de 6,235k de résine de cannabis, 5201 comprimés psychotropes, et 29,7g d’héroïne, ainsi que 32,1 g de cocaïne. Les forces de police ont mené durant la même période 193 opérations de contrôle des activités commerciales réglementées, où il a été procédé à l’exécution de 3 décisions de fermeture.

Cité bellevue (El Harrach : Manque d’hygiène )

Les habitants du quartier Bellevue, dans la commune d’El Harrach, déplorent l’absence d’hygiène dans leur quartier. «Les agents de l’APC balayent certaines rues, particulièrement celles qui se trouvent sur l’axe de la mosquée. Les rues et ruelles qui se trouvent à l’intérieur sont court-circuitées. Les détritus et les feuilles d’arbres tapissent tous les espaces», disent-ils. Les habitants lancent un appel aux autorités locales afin qu’elles prennent en charge ce problème. Signalons que l’APC d’El Harrach a acquis ces dernières années du matériel neuf pour la collecte des déchets ménagers.