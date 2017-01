Réagissez

- SDA de Gué de constantine : Clarifications du directeur

Après avoir contacté le directeur de la SDA de Gué de Constantine pour un souci de branchement du gaz naturel de trois familles au niveau de la localité de Ouled Belhadj dans la commune de Saoula, le directeur ainsi que la chargée de la communication ont tenu à préciser qu’aucun problème ne subsiste et que le branchement ne se fait pas aléatoirement, car de nombreux points doivent être réglés avant l’intervention sur le terrain des ouvriers chargés du branchement.

Selon les informations communiqués, «les demandes ont été reçues, l’étude a été faite, le devis spécifique a été transmis et honoré après 5 mois», déclare notre interlocuteur. Nous avons également été informés que l’affaire est lancée et programmée mais aucune entreprise n’a encore obtenu l’affaire jusqu’à l’année 2016. Ignorant les réglementations que doit suivre la SDA, l’un des demandeurs s’est impatienté, mais le directeur précise que l’affaire est en cours et dans les délais et ils se verront bientôt raccordés au réseau du gaz de ville.

- Autoroute Baraki- Baba Ali. : Des affaissements dangereux

Le tronçon d’autoroute qui relie Baraki à Baba Ali est dans un piteux état. Des excavations et des affaissements ponctuent toute la distance du tronçon. Les véhicules doivent ralentir dangereusement, pour passer ces affaissements, «il arrive souvent que des automobilistes perdent le contrôle de leur véhicule», confie un automobiliste. Et d’ajouter : «Ces affaissement sont nombreux, notamment au niveau des jointures des ponts.

Ils posent de sérieux problèmes.» Pour les automobilistes qui viennent de Blida, arrivés à proximité du nouveau stade pour rejoindre la Rocade sud, les excavations et les affaissements se multiplient, d’où la nécessité de lancer des travaux de mise à niveau. Ce tronçon d’autoroute a été réalisé durant les années 1990. Il permet aux automobilistes qui doivent rejoindre Blida de ne pas passer par Bir Mourad Raïs, particulièrement pour ceux qui viennent de l’est de la capitale.