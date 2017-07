Réagissez

Homicide volontaire Arrestation de trois individus

La sûreté de wilaya d’Alger a interpellé trois individus impliqués dans une affaire de meurtre volontaire et de vol aggravé. Selon le communiqué émis par la cellule de communication de la DGSN, l’affaire remonte au jour de l’Aïd, où une personne a été retrouvée les mains attachées et étranglée avec du ruban adhésif, précise le communiqué. La même source indique que la victime de ce meurtre crapuleux a été retrouvée en bordure de la route près d’une usine de fromages et de produits laitiers au niveau de la commune de Khraïcia. Sur instruction du procureur de la République, l’unité compétente s’est déplacée sur les lieux, à la recherche d’indices qui pourraient orienter l’enquête. Le communiqué indique qu’après une enquête poussée, les indices ont permis de révéler l’identité des impliqués, ainsi que la tête pensante du groupe. Après interpellation et présentation devant le procureur, la mise en détention a été prononcée.

Commune de Bab Ezzouar : Aménagements d’aires de jeux

A Bab Ezzouar, plusieurs cités et lotissements d’habitation ont bénéficié d’équipements de puériculture. «Une cinquantaine d’endroits ont été équipés en toboggans et autres équipements de puériculture», confie un responsable de l’APC de Bab Ezzouar. Et d’ajouter : «Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de l’APC visant à offrir plus de commodités aux habitants, notamment pour la frange juvénile.» Les habitants de Bab Ezzouar, ceux des cités en particulier, ont salué cette initiative. «C’est une bonne chose, d’autant plus que nos cités manquent cruellement de ce genre d’équipements. Nos enfants n’ont pas où jouer. Hormis les terrains vagues, aucun aménagement ne leur a été consacré», soutient un père de famille. Et de poursuivre : «Il est du devoir des parents de faire en sorte que leurs enfants prennent soin de ces équipements, car la dégradation de ces toboggans signifie qu’ils en seront encore une fois privés, et cette fois-ci pour très longtemps.»