Réagissez

Plusieurs communes sont concernées Coupure d’eau aujourd’hui et demain

Une coupure d’eau concernera plusieurs communes de la capitale, a indiqué un communiqué de la Seaal. Cette interruption dans l’alimentation en eau potable aura lieu aujourd’hui (lundi 16 janvier) à partir de 8h et concernera les communes de Bordj El Kiffan, Bab Ezzouar, Mohammadia et El Harrach. La coupure est due, selon le même communiqué, aux travaux d’aménagement au niveau du groupement principal de la station de Bordj El Kiffan.



Ouled belhadj : Trois familles privées de Gaz

Après avoir déposé les dossiers nécessaires pour se voir raccorder au réseau du gaz naturel, trois familles habitant dans une cité dans la localité de Oued Belhadj, commune de Saoula, sont toujours dans l’attente de voir un jour leur maison nouvellement construite équipée du gaz. Selon un habitant de la cité, les demandes ont été déposées auprès de l’APC ainsi qu’à Sonelgaz pour le raccordement des trois maisons. «Nous avons reçu l’accord et les compteurs ont été installés, cependant, Zougari, l’entreprise privée en charge des travaux, n’a pas encore pointé le bout de son nez», explique le jeune homme. Notre interlocuteur nous informe également que l’attente dure depuis le mois de novembre dernier, «nous attendons comme bon nombre d’autres familles, mais nous n’arrivons plus à tenir. Nous devons constamment utiliser des bouteilles de gaz et pendant les périodes de grand froid, nous sommes obligés d’allumer les climatiseurs pour nous chauffer», s’indigne notre interlocuteur. En attendant l’arrivée de l’entreprise, la facture d’électricité continue de grimper.