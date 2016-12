Réagissez

- Boulevard MohamMed V : Fuite d’eaux usées

Depuis quelques jours, une fuite d’eaux usées importune les piétons empruntant le boulevard Mohammed V, dans la commune d’Alger-Centre. Cette fuite oblige les citoyens à marcher sur la voie automobile et à se boucher le nez pour éviter les odeurs nauséabondes. Cette fuite a fini, au fil des jours, par rendre les lieux infects. Des habitants ne comprennent pas les raisons du retard pris par les services concernés pour sa réparation, d’autant qu’il s’agit d’un problème de canalisation nécessitant un simple colmatage.

- Ben Djaida à l’est d’Alger : Une fuite d’eau non réparée

Au quartier Ben Djaida 1, dans la commune de Bordj El Bahri, une fuite d’eau sur la chaussée continue d’incommoder les passants. En dépit des multiples appels des habitants, les agents de la Seaal n’ont pas réparé la fuite. «Nous avons appelé les services de la Seaal à maintes reprises afin qu’ils réparent la fuite d’eau, en vain. L’eau continue de submerger la chaussée, les passants, notamment ceux qui veulent rejoindre la mosquée, sont contraints de faire un détour», confie un habitant du quartier.

- Des agents pour la gestion des immeubles

L’APC d’Alger-Centre veille sur la bonne gestion des immeubles et leur entretien. Des agents administratifs ont été désignés à cet effet au niveau de nombreux quartiers. Pour généraliser ce mode de gestion, le maire a appelé, via une correspondance affichée à l’entrée des bâtiments, les responsables des immeubles ne disposant pas d’agents administratifs à coordonner avec ceux dotés d’administrateurs, et ce, dans l’objectif d’une meilleure organisation en mesure d’améliorer le cadre de vie des habitants. Cet appel répond aussi au souci de faire du centre de la capitale une référence en ce qui concerne la préservation de l’environnement et l’entretien des immeubles afin de donner une belle image de la capitale.