Environnement : Nettoyage de la voie ferrée

Une grande opération de nettoyage de la voie ferrée sur une distance de 14 km, entre la gare centrale d’Alger et celle d’El Harrach, a eu lieu vendredi à partir de 8h00, a annoncé jeudi la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) dans un communiqué. Cette initiative a permis aux travailleurs de la SNTF, ainsi qu’aux citoyens volontaires, aux scouts et aux associations qui participent à cette vaste opération de contribuer au nettoyage de la voie ferrée d’Alger sur une distance de 14 km, a précisé la même source. L’objectif principal de cette opération est de sensibiliser les citoyens au respect de l’entourage et de changer de comportement pour une voie ferrée propre sans immondices, a ajouté la même source.

Localité de Benzerga : Raccordement illicite au réseau d’AEP

Les habitants de la localité de Benzerga, à l’est de la capitale, ont raccordé leurs habitations au réseau d’AEP grâce à un propriétaire d’engin excavateur, qui, sans être autorisé par la Seaal à effectuer ce genre de travaux, a pris l’initiative de creuser une tranchée de plusieurs centaines de mètres et d’installer une canalisation principale.

Le propriétaire de l’excavatrice a demandé par la suite aux habitants du quartier de s’acquitter de la somme de 6 000 dinars par branchement. Privés d’eau potable depuis une vingtaine d’années, les habitants se sont vu contraints d’effectuer le raccordement. «Nous sommes obligés de raccorder nos maisons au réseau d’eau potable de cette manière, sinon nous allons attendre encore 20 ans», disent-ils. Cette situation renseigne sur le peu d’empres-sement des pouvoirs publics à régler le problème de manière définitive.

«Nous avons fait beaucoup de demandes de raccordement, mais en vain. Maintenant que ce privé nous propose de nous raccorder, nous n’avons pas d’autre choix que d’accepter», expliquent-ils.