Commune d’El Harrach : Absence d’hygiène à Belle Vue



Les habitants du quartier Bellevue, dans la commune d’El Harrach, déplorent l’absence d’hygiène dans leur quartier. «Les agents de l’APC balayent certaines rues, particulièrement celles qui se trouvent sur l’axe de la mosquée. Les rues et ruelles qui se trouvent à l’intérieur sont court-circuitées. Les détritus et les feuilles des arbres ponctuent tous les espaces», disent-ils. Les habitants lancent un appel aux autorités locales afin qu’elles prennent en charge ce problème. Signalons, que l’APC d’El Harrach a acquis ces dernières années du matériel neuf pour la collecte des déchets ménagers. En dépit de ces acquisitions, la collecte des déchets ménagers se fait de manière incomplète. Les habitants sont également coupables, car ils ne respectent pas les horaires. Il arrive que les camions de l’APC fassent jusqu’à quatre tournées dans le même quartier. D’où la nécessité de lancer des campagnes de sensibilisation destinées aux habitants de la commune.



Lot Abane Ramdane : Manque de transport

Le tronçon de route qui mène de Hamadi au quartier Abane Ramdane, dans la commune de Dar El Beïda, se termine aux abords des ateliers d’Air Algérie. Les automobilistes ne peuvent pas aller au-delà de cette limite. A Abane Ramdane, il y a une entrée et pas de sortie. Pour effectuer le moindre déplacement, les habitants font appel au service de taxis clandestins. En l’absence de tout autre moyen de transport, ces derniers imposent aux usagers des tarifs exorbitants. «L’absence de bus nous oblige à prendre des taxis clandestins, qui imposent leurs tarifs. On est obligés de les prendre, car on n’a pas le choix», confie un habitant du quartier. Et d’ajouter : «Il faut créer des lignes de transport entre notre quartier est les localités voisines, telles que Hamadi, Rouiba et Réghaïa.»