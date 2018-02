Réagissez

Logements LSP de Aïn Taya : Les résidents réclament les actes de propriété

Les habitants de la cité des 60 Logements LSP de Diar El Gharb, dans la commune de Aïn Taya, réclament leurs actes de propriété. «Nous occupons ces logements depuis 11 ans. Nous avons payé la totalité de la somme demandée (200 millions de centimes), mais jusqu’à aujourd’hui l’OPGI de Dar El Beïda tarde à nous donner les actes de propriété», expliquent les résidents de cette cité qui ont pris attache avec notre rédaction. Selon eux, l’OPGI ne leur a délivré que le livret foncier.

«C’est le seul document que nous possédions, alors que la loi nous permet d’avoir, après 10 ans, les actes de propriété», ajoutent-ils. «Plusieurs lettres ouvertes ont été adressées aux responsables de l’OPGI et au ministère de l’Habitat, mais en vain», rappellent-ils, en appelant, à nouveau, le P/APC et le wali d’Alger à intervenir pour régler ce problème. «Nous sommes vraiment coincés», se plaignent-ils.

Est de la capitale : Ralentisseurs sur des voies rapides

En dépit d’une congestion routière intense, les collectivités locales persistent dans leur démarche qui consiste à installer des dos-d’âne dans les moindres tronçons de route, même s’il s’agit de route à grande circulation.

Au lieudit Houch Souachet, un quartier situé à cheval entre la commune de Rouiba et celle de Bordj El Kiffan, de nouveaux dos-d’âne ont été installés sur une voie express, qui plus est, cette route est dotée d’une passerelle nouvellement réalisée. Les piétons qui veulent traverser la route n’ont qu’à emprunter la passerelle.

Dernièrement, ces mêmes ralentisseurs ont été enlevés, pour permettre à une délégation d’officiels de passer sans encombre. Quelques jours après, ces ralentisseurs sont réapparus aux mêmes endroits.

En plus du gaspillage que cela a occasionné, les autorités locales affichent un mépris avéré à l’endroit des citoyens, les automobilistes en particulier. En plus d’être abrupts, ces dos-d’âne n’ont pas été peints et aucun panneau de signalisation n’indique leur présence sur la chaussée.