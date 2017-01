Réagissez

Bab Ezzouar : Aménagement d’aires de jeux

A Bab Ezzouar, plusieurs cités et lotissements d’habitation ont bénéficié d’équipements de puériculture. «Une cinquantaine d’endroits ont été équipés en toboggans et autres équipements de puériculture», confie un responsable de l’APC de Bab Ezzouar. Et d’ajouter : «Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de l’APC visant à offrir plus de commodités aux habitants, notamment pour la frange juvénile.» Les habitants de Bab Ezzouar, ceux des cités en particulier, ont salué cette initiative.

«C’est une bonne chose, d’autant plus que nos cités manquent cruellement de ce genre d’équipements. Nos enfants n’ont pas où jouer. Hormis les terrains vagues, aucun aménagement ne leur a été consacré», soutient un père de famille, qui poursuit : «Il est du devoir des parents de faire en sorte que leurs enfants prennent soin de ces équipements, car la dégradation de ces toboggans signifie qu’ils en seront encore une fois privés, et cette fois-ci pour très longtemps.»

Stationnement: L’accès au parking du port est exigu

Le stationnement à Alger est devenu un véritable casse-tête pour les automobilistes, qui ne trouvent pas de places de parking. Afin de réduire le manque en matière d’aires de stationnement, le parking du port a été ouvert aux automobilistes. Des travaux pour dégager les accès au parking ont été menés en temps opportun.

Cependant, l’accès principal reste inapproprié, du fait de son exiguïté. En tout état de cause, cette nouvelle structure a permis aux automobilistes qui rentrent dans la capitale de garer leur véhicule en dehors de la ville. Les parkings et aires de stationnement que gère l’EGCTU sont au nombre de 11. Ils ne peuvent cependant contenir tous les véhicules.

Ces parkings totalisent 7000 places seulement, ce qui est en deçà des besoins. Cette situation a engendré beaucoup de désordre et d’anarchie, notamment à l’intérieur de la ville, où des gardiens de parkings anarchiques squattent les trottoirs et autres espaces communs.

En parallèle aux efforts fournis par les pouvoirs publics visant à trouver une solution à ce problème, il est impératif de lutter contre les parkings anarchiques qui pénalisent les automobilistes.