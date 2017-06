Réagissez

Commune de Bab Ezzouar : Aménagement d’aires de jeux

A Bab Ezzouar, plusieurs cités et lotissements d’habitation ont bénéficié d’équipements de puériculture. «Une cinquantaine d’endroits ont été équipés en toboggans et autres équipements de puériculture», annonce un responsable de l’APC de Bab Ezzouar. Et d’ajouter : «Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de l’APC visant à offrir plus de commodités aux habitants, notamment pour la frange juvénile.» Les habitants de Bab Ezzouar, ceux des cités en particulier, ont salué cette initiative. «C’est une bonne chose, d’autant plus que nos cités manquent cruellement de ce genre d’équipements. Nos enfants n’ont pas où jouer. Hormis les terrains vagues, aucun aménagement ne leur a été consacré», soutient un père de famille. Et de poursuivre : «Il est du devoir des parents de faire en sorte que leurs enfants prennent soin de ces équipements, car la dégradation de ces toboggans signifie qu’ils en seront encore une fois privés, et cette fois-ci pour très longtemps.»



à l’approche de l’Aïd Les vêtements des enfants plus chers

A l’approche de la fête de l’Aïd, les prix des vêtements pour enfants ont atteint des seuils vertigineux. Pour une famille de quatre enfants, il faut pas moins de 30 000 DA pour vêtir toute la fratrie. Une virée à Qahouet Chergui, où un marché de vêtements a été improvisé sur les trottoirs de la ville, nous a renseigné sur cette flambée, notamment des effets vestimentaires destinés aux enfants entre 1 et 6 ans. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, une tenue pour un enfant d’un an coûte deux fois le prix que celle de 10 ans. «J’ai deux enfants, une fille et un garçon. Le garçon de 8 ans m’a coûté 8000 DA, entre les chaussures, la chemise et le pantalon. La fille de 10 mois pratiquement le double», confie un père de famille. Les petites bourses sont mises à rude épreuve. «Entre les dépenses du mois de Ramdhan et celles de l’Aïd, il nous sera difficile de finir le mois», déplore le père de famille.