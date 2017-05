Réagissez

Mois de Ramadhan : L’eau sera disponible à Alger 24/24H

Les habitants d’Alger auront l’eau potable 24/24 durant le mois de Ramadhan prochain, a indiqué le directeur par intérim des ressources en eau de la wilaya d’Alger, Kamel Boukercha. Dans une déclaration à l’APS, en marge d’une cérémonie de signature de conventions de partenariat au profit de start-up à Alger, M. Boukercha a indiqué que «la wilaya d’Alger avait enregistré l’année passée durant la même période (Ramadhan) des perturbations dans l’alimentation en eau potable, notamment dans la région ouest d’Alger (Bouzaréah, Dély Ibrahim, Beni Messous...), affirmant que des mesures ont été prises cette année en coordination avec la Société des eaux et de l’assainissement de la wilaya d’Alger (Seaal) et le ministère des Ressources en eau et de l’Environnement afin d’assurer une distribution régulière, notamment durant le mois sacré», dont la réalisation de 15 puits et des conduites d’adduction d’eau potable à partir de Douéra au profit de la même région. Dans le même contexte, ce responsable a indiqué que plusieurs projets ont été lancés par la direction en coordination avec la Seaal, pour «assurer l’alimentation en eau potable 24/24 pour les habitants d’Alger à travers l’augmentation du nombre de châteaux d’eau et de puits et la lutte contre le phénomène de fuites d’eau».

Suspension de l’alimentation en eau potable dans certaines communes de l’ouest d’Alger

L’alimentation en eau potable dans certaines communes de l’ouest d’Alger sera suspendue à partir de demain lundi 15 au jeudi 18 mai à 3h, a indiqué vendredi la Société des eaux et de l’assainissement de la wilaya d’Alger (Seaal) dans un communiqué. Cet arrêt engendrera une «forte perturbation» au niveau des communes de Sidi Rached et de Tipasa (partie haute) et une «suspension totale» de l’alimentation en eau potable qui touchera les communes de Koléa, Fouka, Douaouda, Chaïba, Bou Ismaïl et Khemisti dans la wilaya de Tipasa, précise la même source. D’autres perturbations pourront être ressenties au niveau des communes situées sur la chaîne côtière d’Alger, à savoir Mahelma, Zéralda, Staouéli et Aïn Benian. Selon la Seaal, c’est dans le cadre de la préparation de la saison estivale 2017, que la société Myah Tipasa, en charge de l’exploitation de la station de dessalement de Fouka, a programmé «l’arrêt total de l’usine pour des travaux de maintenance préventive». Seaal rassure ses clients des communes impactées que la remise en service de l’alimentation en eau potable se fera progressivement durant la journée du jeudi.