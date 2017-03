Réagissez

- Circulation routière : Des affaissements sur l’autoroute

Le tronçon de l’autoroute qui mène de Dar El Beïda à Blida, dans sa partie se trouvant à proximité de Baraki, est marqué par des excavations qui pourraient s’avérer dangereuses pour les automobilistes. Les véhicules qui franchissent ces affaissements sont soumis à rude épreuve et risquent de déraper à tout moment. «En passant par cette autoroute, la voiture a failli se renverser à plusieurs reprises», déclare un automobiliste.

Le danger que présente cet endroit est avéré, d’où la nécessité de refaire le revêtement afin d’éviter aux automobilistes des accidents qui pourraient leur être fatals. Durant les moments de grande affluence, les automobilistes ne remarquent pas les affaissements, étant donné qu’ils roulent doucement, mais quand l’autoroute est moins encombrée, les affaissement représentent un réel danger, car les voitures passent à vive allure.

- Cité AADL de Mahelma : Les locataires se plaignent du manque d’eau potable

Les habitants de la cité AADL 1250 Logements localisée à Mahelma se plaignent du manque d’eau potable dans les robinets. Selon les habitants de l’un des immeubles touchés par ce problème, ils ne reçoivent l’eau dans leurs immeubles que deux, voire une fois par semaine. «Nous sommes obligés de faire des provisions d’eau», confie un jeune père. Egalement, les habitants de l’immeuble affirment que la faute incombe au bureau de l’AADL.

Une bâche d’eau est présente sous chaque immeuble, «la quasi-totalité des immeubles possèdent une bâche d’eau. Cela permet aux nombreux locataires de bénéficier d’une eau propre à longueur d’année. Or, ce n’est pas notre cas», ajoute-t-il. Les habitants de cette tour de 6 étages, qui, rappelons le, abrite plus de 24 familles, ont déposé plainte et espèrent pouvoir trouver une solution qui réglerait leur problème. «Sans eau, nous ne pouvons rien faire, et les réserves ne tiennent généralement qu’une semaine. Il faut que les services de l’AADL, ainsi que ceux de la Seaal trouvent une solution qui satisfera tous les habitants de l’immeuble et nous permettra d’éviter à l’avenir de faire des réserves», termine notre interlocuteur.