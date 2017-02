Réagissez

- Rue hassiba Ben bouali : Fuite d’eau sur le trottoir

Non loin de la station des Halls sur la rue Hassiba Ben Bouali, une fuite d’eau a été constatée par les citoyens. Selon toute vraisemblance, cette fuite d’eau dure depuis quelques mois et aucun signe de réparation n’est en vu. L’eau qui ressort depuis un garage fermé depuis des années rend le trottoir un peu plus sale chaque jour.

L’eau draine toutes les ordures que les piétons laissent sur place, comme les mégots de cigarette, des papiers et autres. L’eau stagnant dans les rigoles entre le bitume et le trottoir, se transforme en un nid à insectes, ce qui peut également provoquer des maladies. L’intervention des agents de maintenance de la Seaal est fortement recommandée pour résoudre le problème au plus vite.

- Douéra-Zéralda : Manque d’éclairage

Les conducteurs résidant à Zéralda ou Douéra et qui doivent rallier les deux communes passent aujourd’hui par une nouvelle autoroute qui réduit le temps considérablement. Si pendant la journée tout va bien et que la route est un véritable tapis étendu sur de la verdure de part et d’autres, la nuit tombée, les défauts commencent à apparaître. Selon une conductrice, le manque d’éclairage pose réellement problème. «Certains tronçons sont éclairés, mais d’autres sont plongés dans la pénombre et parfois même les phares des véhicules ne suffisent pas à s’orienter avec exactitude», explique-t-elle.

Elle ajoute que par temps de pluie, la visibilité devient vraiment nulle : «On roule parfois à 40km/h, tout espérant qu’on ne sera pas percuté.» D’autres soucis ont également été relevés, tels que des bretelles mal conçues, un bitume gravement détérioré sur certains points de l’autoroute et des zones où l’eau stagne dès qu’il y a une forte pluie. Notons tout de même qu’après Douéra, l’autoroute devient plus large et mieux éclairée et s’étend jusqu’à Blida pour rejoindre l’est et jusqu’à Boumerdès pour rejoindre l’ouest du pays.