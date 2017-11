Réagissez

Cité des 116 logts à El Achour : Renforcement de l’éclairage public

Des travaux d’installation de lampadaires ont été accomplis au niveau de la cité des 116 Logements, dans la commune d’El Achour. Ces travaux entrent dans le cadre du programme d’action de l’APC. Signalons que cette cité, pourtant créée il y a plusieurs années, est dépourvue d’éclairage public. «La cité n’est pas pourvue d’éclairage, et ce, depuis sa création dans les années 1990», déplorent des habitants, et de poursuivre : «A partir d’une certaine heure le soir, les résidants évitent de sortir de chez eux, car les ruelles de la cité ne sont pas éclairées. D’ailleurs, plusieurs cas d’agression ont eu lieu à la faveur de l’obscurité.» En plus de l’absence d’éclairage, les habitants de la cité déplorent le manque d’équipements. «Notre cité manque de commodités, notamment celles dédiées à la frange juvénile, telles que les terrains de jeu et les espaces de détente», assurent-ils.

Un immeuble menace ruine à Bologhine

Classé «rouge» par le CTC après le séisme du 1er août 2014, qui a frappé le nord-est de la commune de Bologhine, un immeuble, situé sur le front de mer, rue Zemmouri Boumediène, n°42, menace ruine. Si certains locataires dudit immeuble ont pu être relogés, d’autres familles, en revanche, attendent leur tour. «Des pans d’immeuble, particulièrement la toiture, sont en train de céder», déclarent, la peur au ventre, les trois familles habitant le bâtiment. «Nous sommes exposées à un danger permanent et nous avons saisi les autorités depuis le tremblement de terre, mais sans suite», affirment-elles. Nous craignons un effondrement et nous interpellons pour la énième fois les autorités locales, notamment la wilaya déléguée, pour se pencher sur notre situation et éviter un éventuel drame.