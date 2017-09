Réagissez

Coupures d’électricité dans plusieurs quartiers de l’ouest

Des perturbations dans l’alimentation électrique ont été enregistrées lundi à partir de 15h30 dans les quartiers Kaouche, Dély Ibrahim et Aïn Allah, suite à plusieurs pannes sur les postes principaux et secours desservant ces quartiers, a indiqué, hier, la Société de distribution de l’électricité et du gaz d’Alger (SDA) dans un communiqué. «Ces perturbations récurrentes sont dues aux interventions anarchiques sur la voirie», explique la même source. Les équipes techniques de la SDA, notamment celles de la direction de Bologhine, «sont mobilisées afin de réparer les pannes et de rétablir le service aux clients dans les plus brefs délais», affirme cette filiale du groupe Sonelgaz. Par ailleurs, la SDA met à la disposition de ses clients, pour toute information, le numéro de son centre d’appel, le 33-03, joignable H24.



Douar BenZiane : Les marchands créent des embouteillages

Le CW 149 est constamment obstrué par les vendeurs informels qui installent leurs marchandises sur le bas-côté de la route, notamment au lieudit Douar Benziane. Résultat : un goulot d’étranglement se forme à cet endroit, qui est envahi par les étals de fortune. Cet important axe routier connaît actuellement des travaux de dédoublement qui devront lui permettre de contenir le flux grandissant des automobilistes. Néanmoins, les travaux, qui sont arrêtés au niveau d’un pont, font constamment reculer la date de leur réception, au grand dam des usagers de la route. Déjà que les travaux du dédoublement peinent à avancer, que vient s’ajouter à ce constat l’anarchie créée par les vendeurs informels qui gênent la circulation. Certains automobilistes indisciplinés s’arrêtent de part et d’autre de la chaussée et créent des embouteillages.