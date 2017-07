Réagissez

- Tribunal administratif d’Alger : Installation du nouveau président de la cour

Hier matin, au niveau du tribunal administratif d’Alger, sis dans la commune de Bir Mourad Raïs, Taani Mohamed a été installé comme nouveau président de la cour.

La cérémonie, qui a duré une dizaine de minutes, a vu la présence du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, de M. Dilmi, directeur du secteur de la santé de la wilaya, le wali délégué de Bir Mourad Raïs, ainsi que des membres de la DGSN et de la Gendarmerie nationale. M. Taani, que nous avons rencontré, explique en quelques mots cet événement : «Cette cérémonie représente un nouveau départ dans ma fonction que j’occupe maintenant, et qui est très gratifiante.»

- Sûreté de wilaya : Préparation de la 2e session du bac

Dans le cadre de la préparation de la 2e session du baccalauréat, la sûreté de wilaya d’Alger a mis en place un dispositif sécuritaire au niveau des centres d’examens choisis pour l’épreuve, ainsi que des centres de correction. Selon le communiqué émis par la cellule de communication, pas moins de 400 policiers vont être réquisitionnés.

100 d’entre eux vont être répartis sur 20 établissements scolaires. Le communiqué indique par ailleurs que 40 autres policiers sont affectés a la surveillance des lieux de correction et 260 seront chargés de l’escorte des sujets et des feuilles d’examen entre les centres où se dérouleront les épreuves et les lieux de correction. Rappelons que l’épreuve se déroulera du 13 au 18 juillet.