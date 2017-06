Réagissez

- 128 personnes interpellées pour diverses affaires criminelles

Les services de la sûreté de la wilaya d’Alger ont interpellé 128 personnes impliquées dans des affaires criminelles suite à des descentes dans plusieurs quartiers populaires, notamment des points noirs et lieux suspects, a indiqué dimanche un communiqué de la DGSN. Le communiqué indique également que les délits enregistrés au cours de ces descentes sont «tous des délits punis par la loi, principalement possession et trafic de stupéfiants et de psychotropes et port d’armes blanches prohibées», précise le communiqué. Cette opération a permis la saisie de 110 comprimés psychotropes, 140 grammes de kif traité et 31 armes blanches.

La même source a indiqué, par ailleurs, que les éléments de la police judiciaire de Bir Mourad Raïs, agissant sur informations, ont intensifié les patrouilles et les investigations au niveau des quartiers de Birkhadem qui ont conduit à l’arrestation d’un individu qui s’adonnait au trafic de comprimés psychotropes et à la saisie de 152 de ces pilules.

- L’Etusa renforce ses navettes vers les Sablettes

L’Etablissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa) a renforcé depuis dimanche ses navettes en direction des Sablettes afin de répondre à la demande en matière de déplacement dans la capitale durant le Ramadhan, a-t-on indiqué dans un communiqué. Comme points de départ, les stations de la place du 1er Mai, Bachdjerah, la place des Martyrs, Grande-Poste, Ben Aknoun et El Harrach vers ce lieu de loisirs.

Le premier départ après la rupture du jeûne est fixé à 21h, ajoute le transporteur public urbain d’Alger. Pour rappel, en réponse à la forte demande en matière de transport durant le mois de Ramadhan, L’Etusa a établi un aménagement horaire qui permet à ses usagers de se déplacer sur l’ensemble du réseau de la capitale habituellement desservi avec un service de nuit spécial.

Les banlieues est, ouest et sud de la capitale, à savoir les secteurs de Dergana, Zéralda et Hamadi, sont également concernés par ce programme. Pendant les jours ouvrables, du dimanche au jeudi, le réseau bus de l’Etusa couvre un total de 90 lignes régulières. Rappelons également que le premier départ est à 5h30 et le dernier à 19h05. Pour la soirée, le premier à 21h et le dernier à 2h en cette période de Ramadhan.