Transport urbain : Deux arrêts de bus supprimés

Les usagers des bus de l’Entreprise de transport urbain et suburbain de la wilaya d’Alger déclarent que les arrêts de bus du Saint- George, et de Souidani Boudjemaâ ont été interrompus depuis plus d’une semaine. Selon un père de famille, qui utilise la ligne pour rejoindre Hydra, de nombreuses personnes se retrouvent pénalisées. «Maintenant que ces deux arrêts ont été interrompus, de nombreuses personnes doivent descendre soit à la Colonne Voirol, soit au Télemly, c’est incompréhensible. Pourquoi ce changement ?», demande notre interlocuteur. Il ajoute également qu’aucune information n’a été émise au profit de l’usager pour l’informer de ce changement. «Bon nombre de bus sont équipés d’un téléviseur. Les personnes compétentes auraient dû passer un spot qui explique ce chamboulement», tout en précisant que les habitudes de centaines de personnes sont perturbées maintenant.

Dély Ibrahim-Ben Aknoun : Le tronçon routier toujours impraticable

Pour relier Ben Aknoun à Dély Ibrahim et inversement, deux chemins existent, si certains prennent l’autoroute, d’autres utilisent la route parallèle qui arrive de l’hôpital de Ben Aknoun jusqu’à Aïn Allah. Depuis quelques mois, des travaux ont été entamés afin de résoudre les problèmes de canalisation et d’écoulement des eaux, mais les travaux prennent aujourd’hui une autre tournure et les usagers de cette route commencent à manifester des signes de mécontentement quant au temps que la réhabilitation prend. Pour ne rien arranger, la circulation devient une véritable toile d’araignée et les nombreux véhicules qui transitent par cet étroit couloir doivent slalomer entre crevasses et ornières. Farid, chauffeur de bus, passe par là tous les jours à une fréquence de 20 fois par jour. Selon lui, l’état de la chaussée se dégrade de jour en jour. «Je comprends que les travaux soient importants, mais il faut résoudre les problèmes de circulation et boucher les trous», suggère-t-il.