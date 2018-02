Réagissez

Intempéries : Le vieux bâti plus vulnérable que jamais

A chaque saison hivernale, les habitants d’immeubles vétustes vivent la peur au ventre. Les averses qu’a enregistrées la capitale aggravent la situation. «La toiture de l’immeuble risque de céder. Les murs sont lézardés et laissent par endroits entrevoir la lumière, tant ils sont imbibés d’eau. Quant à la cage d’escalier, elle risque de céder à n’importe quel moment», confie un habitant d’un immeuble se trouvant à la rue Necira Nounou.

Et de poursuivre : «En été, c’est demi-mal, nous pouvons dormir plus au moins tranquilles, mais en hiver, l’immeuble est soumis à un poids colossal, car les infiltration d’eau alourdissent les murs. Ces jours-ci, nous passons des nuits blanches à guetter le moindre fracas, qui serait le signe avant-coureur d’un drame.» D’autres quartiers de la capitale connaissent la même situation, à Bab El Oued, Sidi M’hmed, Raïs Hamidou, Hussein Dey, etc. Il est vrai que la wilaya a engagé des travaux de restauration, mais il y a des situations qui ne peuvent pas attendre, car elle représentent un risque d’effondrement avéré.

Commune de Réghaïa : La ville dépourvue d’un marché répondant aux normes

Le marché de fruits et légumes de Réghaïa est un immense bidonville. A l’intérieur de ce baraquement tentaculaire, les étals de fortune se juxtaposent l’un à côté de l’autre dans un alignement équidistant, pour former en fin de compte un labyrinthe. En l’absence de couloirs d’évacuation et de moyens de lutte contre les incendies, le lieu pose un grave problème de sécurité. Signalons que l’APC de Réghaïa avait projeté de réaliser un marché couvert, mais ce dernier tarde à voir le jour. «Avec la réalisation du nouveau marché, nous pouvons enfin exercer dans des conditions meilleures.

Les clients peuvent également faire leurs achats dans des conditions meilleures», dira un marchand de fruits et légumes, «mais en attendant que cette promesse se concrétise, nous sommes contraints de travailler dans des conditions lamentables», disent les commerçants. La réalisation d’un nouveau marché contribuera à l’effort général visant à éradiquer le commerce informel au niveau de la commune de Réghaïa et permettra d’endiguer par la même occasion l’anarchie qui occupe les moindres recoins de la ville.