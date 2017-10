Réagissez

- Transport en commun : Le téléphérique de Oued Korich à l’arrêt

Le téléphérique reliant Oued Korich à Bouzaréah a été mis à l’arrêt hier de 8h30 à 16h. Cet arrêt programmé est dû, d’après les responsables de l’entreprise de transport algérien par câbles (ETAC), à une coupure du courant électrique programmée par Sonelgaz pour 8 heures, indique la même source, qui précise que le service reprendra jusqu’à 19h. S’étendant sur une distance de 2,9 km, la ligne Oued Korich-Bouzaréah est la plus active d’Alger, car reliant des quartiers à forte concentration démographique.

Doté de 57 cabines, ce téléphérique transporte quelque 120 000 passagers par mois, soit 4000 passagers/jour (selon les statistiques de septembre dernier), a précisé à l’APS la chargée de communication de l’ETAC, Zahra Boudjou. L’ETAC a mis à la disposition de sa clientèle toutes les informations nécessaires.

- Extension du métro d’Alger : Changement temporaire des horaires d’exploitation

Le Métro d’Alger connaît depuis le 9 octobre des changements temporaires sur ses horaires d’exploitation entre Tafourah, Grande-Poste et El Harrach-Centre, en vue de la prochaine mise en service des extensions de la ligne 1 vers place des Martyrs et Aïn Naâdja, a indiqué mardi un communiqué de cette entreprise publique.

Par conséquent, le Métro d’Alger connaîtra des changements temporaires sur ses horaires d’exploitation entre Tafourah et El Harrach-Centre avec un premier départ des terminus à 6h au lieu de 5h et un dernier départ à 21h au lieu de 23h. Les périodes d’essai de nuit des trains sur les futures prolongations s’intensifient et nécessitent l’augmentation de leur amplitude horaire, ajoute le communiqué.