24 heures :

Réagissez

Localité de BenChoubane (Rouiba) : Absence d’aménagements urbains et manque de transport

La localité de Benchoubane, dans la commune de Rouiba, est un gigantesque lotissement dépourvu d’aménagements et d’équipements publics devant améliorer le cadre et la qualité de vie de ses habitants. Le lotissement tentaculaire a connu une extension effrénée durant les années 1990. L’accroissement de l’agglomération s’est faite de manière ascensionnelle tout à fait improvisée, ne répondant de surcroît à aucune norme urbanistique. Dans les entrailles du lotissement, les ruelles sont étroites et dépourvues de trottoirs. Dans certains tronçons, les herbes folles et les roseaux obstruent la visibilité des automobilistes, renseignant sur le peu d’intérêt que les autorités locales accordent à cette localité semi-rurale. S’agissant des aménagements urbains, Benchoubane en est totalement dépourvue. Quant aux structures devant prendre en charge la frange de la jeunesse, elles sont également inexistantes. Outre ces problèmes, la localité est privée de moyens de transport. Pour se rendre au chef-lieu de la commune, les habitants attendent les bus qui viennent de Khemis El Khechna, qui, dans la plupart des cas, ne s’arrêtent pas.



Rentrée scolaire à Hussein Dey : Les écoles et les cantines scolaires au rendez-vous

A Hussein Dey, les 13 écoles primaires que compte la commune ont été préalablement préparées pour la rentrée scolaire. «Nous avons entamé en amont des travaux de mise à niveau et d’entretien dans les écoles primaires afin d’accueillir les élèves dans des conditions optimales. Les travaux ont concerné la plomberie, l’électricité, l’étanchéité, la boiserie, etc.», confie M. Sayet, P/APC d’Hussein Dey. Outre les établissements scolaires, 9 cantines scolaires réparties sur tout le territoire de la commune ont ouvert leurs portes pour accueillir les élèves dans des conditions meilleures. «Nous avons, pour la circonstance et en guise de célébration pour la première journée de la rentrée des classes, suggéré que l’on prépare du couscous dans toutes les cantines scolaires de la commune», assure-t-il.