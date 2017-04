Réagissez

- El Achour : La colère monte à la cité AADL de Sebala

La colère monte à la cité des 1827 Logements AADL de Sebala, à El Achour, dont les habitants endurent depuis de longs mois un véritable calvaire en raison de la panne des ascenseurs de leurs tours. Bien qu’ils aient alerté à de nombreuses reprises les responsables de la gestion du site, aucune réparation n’a été entreprise à ce jour. Cette situation qui perdure rend surtout la vie impossible aux handicapés, aux personnes du troisième âge et aux femmes enceintes, qui se voient quotidiennement obligés de faire appel à l’aide des voisins pour vaquer à leurs occupations, faire les courses ou tout simplement aller chez le médecin.

En cas d’urgence médicale, de nombreux occupants ont le temps de mourir trois fois avant de sortir de leur immeuble. Les ascenseurs de nombreux immeubles de 15 ou 16 étages sont tombés en panne en 2010 et n’ont pas été réparés depuis. La situation est incompréhensible dans la mesure où les locataires de cette cité disent s’acquitter chaque mois de leur loyer et de près de 3000 DA de charges.

Le constat est valable, par exemple, pour l’immeuble n° 5, dont les occupants n’écartent pas l’idée d’occuper la rue pour pousser la direction de l’AADL à faire le travail pour lequel elle est payée. Le cas de la cité AADL de Sebala montre que la promesse des autorités de régler le problème des ascenseurs en panne n’est qu’un énorme mensonge.

Par ailleurs, il n’y a pas que le problème des ascenseurs qui suscite la colère des habitants de cette cité. En plus du fait que ses allées sont complètement défoncées et sans éclairage, cette cité de 1827 Logements ne dispose ni de parkings ni d’aires de jeu pour les enfants. Il est à se demander d’ailleurs si les gens qui l’ont conçue et dessinée connaissaient réellement les règles les plus élémentaires de l’urbanisme.