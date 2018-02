Réagissez

- Cité AADL de Sebbala : Les ascenseurs toujours en panne

Les habitants de la cité AADL Sebbala, dans la commune d’El Achour, vivent une situation des plus pénalisantes. En effet, la plupart des ascenseurs étant en panne, les résidents des immeubles, notamment les plus âgés d’entre eux, sont contraints de rester cloîtrés chez eux. Quand on construit des immeubles de 10 étages, il faut impérativement assurer la maintenance des ascenseurs. C’est une condition sine qua non.

Sinon, il faut se limiter à trois ou quatre étages. Les instances chargées de la gestion des cités AADL avaient promis, dans un passé récent, de régler ce problème de manière définitive. Cependant, rien n’a été fait. Pis encore, la situation se dégrade de plus en plus. Pratiquement toutes les cités qui ont été livrées à partir de 2005 connaissent le même problème. «Nous lançons un appel aux autorités compétentes afin qu’elles interviennent pour régler le problème», lancent les habitants.

- Cité Bourouba : Délaissement total

A Bourouba, des quartiers entiers sont délaissés par les autorités locales. Les habitants de cette cité populaire déplorent, entre autres, l’absence d’aménagements urbains, de commodités et d’équipements publics devant améliorer leur cadre de vie. Dans le quartier PLM, il n’y a pas d’équipements publics, seuls les cafés grouillent de jeunes désœuvrés.

Aucune structure dédiée au bien-être des habitants n’a été construite. «Les autorités locales ont depuis toujours délaissé notre quartier. Il n’ y a pas d’équipements publics, tels qu’un bureau de poste, une annexe pour l’état civil, ni même un centre de soins. Quant aux structures de loisirs éducatifs, elles sont pratiquement inexistantes.

A vrai dire, nos jeunes sont livrés à eux-mêmes», confient des habitants du quartier. Hormis les interminables parties de foot qu’ils organisent de temps à autre, les jeunes du quartier PLM n’ont aucun moyen de distraction. Concernant les aménagements urbains, le quartier en est totalement dépourvu. Il n’y a ni jardin public ni aire de jeux.