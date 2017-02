Réagissez

Alimentation en eau Suspension à l’est d’Alger

L’alimentation en eau potable sera suspendue dans plusieurs communes d’Alger-Est à partir d’aujourd’hui 8h jusqu’à demain 23h, en raison de travaux sur une déviation d’une canalisation principale à Rouiba, a annoncé la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger Seaal dans un communiqué. Heuraoua, Bordj El Bahri, El Marsa, Aïn Taya, Rouiba et Réghaïa sont les communes concernées par cette suspension, précise encore une fois le communiqué de la Seaal, assurant que la remise en service de l’alimentation en eau potable se fera progressivement durant la journée du mardi 14 février. Un dispositif de citernage est mis en place pour alimenter en priorité la population, les établissements publics et hospitaliers et réduire les désagréments dans les limites de ses possibilités, indique la même source. La Seaal, qui affirme mettre tout en œuvre pour rétablir la situation et garantir de nouveau la continuité du service, met à la disposition de ses clients le numéro de son centre d’appel téléphonique opérationnel 1594, pour toute information.

Lutte anti-drogue : Saisie de plus de 11 kg de kif traité et 391 comprimés de psychotropes

Plus de 11 kg de kif traité et 391 comprimés de psychotropes ont été saisis par la police, qui a procédé à l’arrestation de trois personnes impliquées, et ce, suite à deux opérations distinctes menées à travers les wilayas d’Alger et d’El-Bayadh, a indiqué, vendredi, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). «Les forces de police ont saisi, le 8 février, lors de deux opérations menées à Alger et El Bayadh, un total de 11,5 kg de kif traité, ainsi que 391 comprimés de psychotropes, retrouvés chez trois personnes qui étaient en flagrant délit de trafic de drogue», précise la même source. La saisie a été opérée sur la base d’informations sûres, précise le communiqué, qui ajoute que ces opérations menées sur le terrain «s’inscrivent dans le cadre des objectifs tracés par la DGSN et qui visent à lutter contre les groupes criminels qui menacent la sécurité des citoyens et la santé publique».