Direction de distribution de gaz de gué de Constantine : Nouveau point pour les clients de Saoula

Dans le but d’être plus proche de ses clients a travers les 57 communes de la wilaya d’Alger, la direction de la distribution de l’électricité et du gaz de Gué de Constantine vient d’installer à Saoula un nouveau point d’accueil pour ses afin de répondre à contenir l’augmentation de la population dans cette commune. Selon le communiqué émis par la SDA, le nouveau point d’accueil est situé à l’intérieur du parc du siège de l’APC, boulevard du colonel Amirouche. L’ensemble de la population est invitée a venir découvrir ce point d’accueil.

Lieudit SNTR (Bordj El Kiffan) : Une intersection mal aménagée

Au lieudit SNTR dans la commune de Bordj El Kiffan, une intersection mal aménagée engendre la formation d’interminables embouteillages. Les automobilistes qui viennent de Rassauta doivent, avant de rejoindre la route de Bordj El Kiffan, rouler sur une dizaine de mètres dans le sens inverse. Résultat : les voitures qui viennent d’en face sont souvent bloquées. Les agents de Setram qui se trouvent sur place, interviennent à leur dépend pour réguler la circulation. D’après des automobilistes, «pour régler le problème, il est impératif d’ouvrir une brèche pour les voitures qui viennent de Rassauta, afin de les obliger à ne pas s’engager en sens inverse». Le problème que posaient les intersections qui se trouvent sur la RN24 a été réglé. Des aménagements ont été réalisés et des feux tricolores installés. Cependant, l’intersection du lieudit Quahouet Chergui qui se trouve en dessus d’une trémie pose également problème du fait qu’elle est mal agencée.