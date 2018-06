Réagissez

- Autoroute de l’est : Deux personnes décèdent dans un accident de la route

Un tragique accident de la circulation s’est produit hier à minuit sur l’autoroute de l’Est, à proximité de la cité «Les Bananiers», faisant deux morts et deux blessés. D’après M. Benkhelfellah, chargé de la communication à la Protection civile d’Alger, «l’accident s’est produit lorsque le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule suite à un dérapage qui a provoqué son renversement».

Et de préciser : «L’accident a causé la mort de 2 personnes et fait 2 blessés légers qui ont été traités sur les lieux de l’accident. Les victimes de cet accident sont des personnes de sexe féminin.» Notons que les victimes sont âgées de 22 à 28 ans. La Protection civile a mobilisé deux ambulances et un engin anti-incendie.

- Clinique pierre et claudine chaulet : 320 enfants pris en charge durant le mois de Ramadhan

Trois cent vingt enfants ont été pris en charge depuis le début du Ramadhan au niveau de l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) des grands brûlés d’Alger Pierre et Claudine Chaulet, a indiqué le chargé de la communication auprès de l’établissement.