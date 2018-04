Réagissez

- Belouizdad : La Réhabilitation des trottoirs retardée

L’APC de Belouizdad a engagé des travaux de réhabilitation des trottoirs dans certaines parties du vieux quartier. Il en est ainsi de la rue longeant le marché Tnach, complétement prise en charge. Les trottoirs et une partie de la chaussée ont été en partie aménagés, au grand bonheur des riverains, commerçants, comme des résidants.

Si les travaux ont été menés à leur terme dans cette partie de la commune, avec des imperfections et parfois beaucoup de désagréments, ce n’est mal-heureusement pas le cas des autres rues et ruelles, complètement défoncées depuis plusieurs années. Preuve de cet abandon : la rue Rouchaï Boualem, où les pié-tons, très nombreux dans cette partie de la ville, sont réduits à slalomer entre des trous béants et des excavations.

La situation se gâte pour eux les jours de pluie. Les services de l’APC, qui interviennent souvent sur les «grands axes», ont de tout temps négligé des quartiers entiers de l’ex-Belcourt. Les citoyens de la commune souhaitent une réaction des autorités communales pour réhabiliter les rues et redonner son lustre au quartier.

- Birtouta : Quatre suspects de vol arrêtés

Les services de la sûreté de wilaya d’Alger ont traité deux affaires liées au vol et à la formation de groupes criminels. Au niveau de Birtouta, une affaire de vol a ciblé une usine de matériaux de construction et a été élucidée avec l’arrestation des suspects qui ont subtilisé plus d’un milliard de centimes et des cachets de l’entreprise en question.

Grâce aux caméras de surveillance et au téléphone portable, il a été facile aux policiers de remonter toutes les étapes du vol. L’enquête a révélé en outre qu’un des suspects était engagé par l’entreprise comme gardien de nuit. Tous les mis en cause ont été présentés devant la justice.